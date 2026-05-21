CHP Kurultayı'na İptal Kararı... Mahmut Arıkan: "Partilerin Geleceğine 'Mahkeme Salonlarında' Değil 'Millet İradesiyle' Sandıkta Karar Verilir"

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'yla ilgili mutlak butlan kararına ilişkin, "Partilerin geleceğine 'mahkeme salonlarında' değil 'millet iradesiyle' sandıkta karar verilir. Söz de karar da mühür de milletindir" açıklamasını yaptı.

Saadet Partisi Lideri Mahmut Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Türkiye siyasi tarihinde, siyaseti ve siyasi partilerin geleceğini her zaman 'milletin vicdanı' ve 'iradesi' belirlemiştir. Yargı eliyle siyasi partilerin güvencesiz hale getirilmesi, demokrasimiz açısından onarılamaz yaralar açacaktır. Partilerin geleceğine 'mahkeme salonlarında' değil 'millet iradesiyle' sandıkta karar verilir. Söz de karar da mühür de milletindir."

Kaynak: ANKA