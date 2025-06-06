Arife Gününde 2,5 Milyon Araç Otoyollarda, 10 Kişi Hayatını Kaybetti

Arife Gününde 2,5 Milyon Araç Otoyollarda, 10 Kişi Hayatını Kaybetti
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, arife gününde 2.5 milyon aracın otoyolları kullandığını ve 863 kaza meydana geldiğini açıkladı. Ayrıca, trafik kurallarına uyan sürücülere teşekkür ederek, denetimlerin can kaybını önlemek amacıyla sürdürüldüğünü vurguladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının verilerine göre arife gününde, 2 milyon 591 bin 34 aracın otoyolları kullandığını belirterek, "Trafik ekiplerimizce bu araçlardan 23 bin 275'ine hız ve radar işlemi yapıldı. Oran yüzde 0,9. Aşırı hız yapmayarak trafik kurallarına uyan yüzde 99,1 oranındaki her bir sürücümüze ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, arife gününde 863 trafik kazası meydana geldiğini, bu kazalarda maalesef 10 vatandaşın olay yerinde hayatını kaybettiğini, 1319 vatandaşın da yaralandığını belirtti.

Yaşamını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı tatilinde Emniyet ve Jandarma trafik ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemleri alıyor, denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürüyor. Arife gününde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın verilerine göre, 2 milyon 591 bin 34 araç otoyolları kullandı. Arife gününde trafik ekiplerimizce de bu araçlardan 23 bin 275'ine hız ve radar işlemi yapıldı. Oran yüzde 0,9. Aşırı hız yapmayarak trafik kurallarına uyan yüzde 99,1 oranındaki her bir sürücümüze ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Diğer yüzde 0,9'luk kısmın da daha dikkatli davranarak aşırı hız yapmayacağına, hem kendisinin hem sevdiklerinin hem de masum insanların canlarını riske atmayacağına yürekten inanıyorum. Onlar da yüzde 99,1'lik kurallara uyan sürücülerimizin yanında olacaklardır. Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın. Yollar, bizleri sevdiklerimize kavuşturmak için var, ayırmak için değil."

Kaynak: AA / Mümin Altaş - Güncel
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