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Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturmayla ilgili sosyal medya paylaşımları hakkında soruşturma

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili sosyal medyada gerçeğe aykırı ve manipülatif içerikler yayımlayan kişiler hakkında resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili sosyal medyada gerçeğe aykırı ve manipülatif içerikler yayımlayan kişiler hakkında resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, eski Ulaştırma Bakanı Denizolgun'un 7 Eylül 2016 tarihinde gerçekleşen vefatına ilişkin yürütülen soruşturma hakkında, "TR 7 24" isimli sosyal medya kanalında gerçeğe aykırı, manipülatif ve kamuoyunu yanıltıcı nitelikte içerikler yayımladığının tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu içerikleri hazırlayan, yayımlayan ve yayan kişi veya kişiler hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun "217/A" maddesinde düzenlenen "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, "Soruşturma kapsamında, sosyal medya yayınında yer alan ifadelerin tespiti, bu ifadelerde bulunan kişi veya kişilerin açık kimlik ve adres bilgilerinin belirlenmesi ile gerekli adli işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne talimat verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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