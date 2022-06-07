Arı kovanlarını parçalayan ayı, fotokapanla görüntülendi - Haberler

KASTAMONU'nun Cide ilçesi Hamitli köyünde arı kovanlarına zarar veren ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerinin kurduğu fotokapanla görüntülendi. Görüntüde ayının, kovanları parçalayıp balı yediği görüldü.

İlçeye bağlı Hamitli köyünde arıcılık yapan Zafer Kecin'in arı kovanlarına ayı zarar verdi. Kecin'in başvurusu üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri tarafından kovanların bulunduğu bölgeye fotokapan yerleştirildi. Bir süre sonra gece saatlerinde tekrar gelen ayı, arı kovanlarını parçaladı. O anlar fotokapanla görüntülendi. Görüntüde ayının kovanları parçalayıp, balı yedikten sonra uzaklaştığı görüldü.

İlçeye bağlı Kalafat Mahallesi'nde de bir üreticiye ait 20 arı kovanının yine ayı tarafından parçalandığı belirtildi.