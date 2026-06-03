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Erzincan'da bal peşindeki ayılar güvenlik kamerasındaki alarmla uzaklaştırıldı

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Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde arı kovanlarındaki balları yemek isteyen anne ayı ve iki yavrusu, üreticinin güvenlik kamerasındaki alarm sistemini devreye almasıyla paniğe kapılıp bölgeden uzaklaştı.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde arı kovanlarındaki balları yemek isteyen bozayı ailesi, üreticinin güvenlik kamerasındaki alarmı devreye almasıyla uzaklaştı.

Çay ve Babacan mahallelerindeki üzüm bağlarına gelen bozayılar, arı kovanlarına zarar vermeyi sürdürüyor. Son olarak bir bağ evine gelen anne ayı ve iki yavrusu, çatıdaki kovanlara ulaşmak için çeşitli girişimlerde bulundu.

Güvenlik kamerasından durumu takip eden üretici, önce hoparlör aracılığıyla ayılara seslendi. Kısa süreli şaşkınlık yaşayan ayıların yeniden kovanlara yaklaşması üzerine üretici, bu kez kameranın ışığını ve alarm sistemini devreye aldı.

Alarm sesiyle paniğe kapılan ayılar bağ evinden uzaklaşırken, bir süre sonra bölgeye gelen üreticinin sesini de duymaları üzerine gözden kayboldu.

Ayıların kovanlara ulaşma çabası ve üreticinin uzaktan müdahalesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Yakup Bakar
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