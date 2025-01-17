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Arhavi'de Öğrenciler Karnelerini Aldı, Yarıyıl Tatiline Girdi

Arhavi'de Öğrenciler Karnelerini Aldı, Yarıyıl Tatiline Girdi
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Artvin'in Arhavi ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim gören öğrenciler, karne töreniyle yarıyıl tatiline girdi. Kaymakam Burak Çimşir, öğrencilere tatili verimli değerlendirme önerisinde bulundu.

Artvin'in Arhavi ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

Mehmet Nazif Günal İlköğretim Okulu'nda düzenlenen karne törenine, Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir, Belediye Başkanı Turgay Ataselim, diğer ilgililer ve veliler katıldı.

Öğrencilere karnelerini dağıtan Kaymakam Çimşir, çocuklara tatili verimli değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: AA / Tamer Arslan - Güncel
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