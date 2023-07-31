Arguvan'da Kaçak Alkol Operasyonu: 930 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi

Malatya'nın Arguvan ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 930 litre kaçak alkol ele geçirildi. Arguvan ilçesinde 3 kişinin sahte alkol üreterek piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine yapılan operasyonda, zanlılara ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 230 litre kaçak alkol, 700 litre kaçak alkol yapımında kullanılan etil alkol, 2 litre sahte viski, 231 adet kaçak alkol üretiminde kullanılan kit, 2 adet alkol metre ölçüm cihazı, 22 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Üç kişi gözaltına alındı.