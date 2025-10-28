Arguvan'da 'Cumhuriyet Konseri' düzenlendi

Malatya'nın Arguvan ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında "Cumhuriyet Konseri" düzenlendi.

Arguvan Belediyesi tarafından Nazım Hikmet Meydanı'nda düzenlenen konserde, Sanatçı Mahir Yiğitler şarkılarını seslendirdi.

Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren, yaptığı açıklamada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladığını söyledi.

Eren, "Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatan uğruna canını veren şehitlerimizi saygıyla ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı iletiyorum." dedi.