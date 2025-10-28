Haberler

Arguvan'da "Cumhuriyet Konseri" düzenlendi

Arguvan'da 'Cumhuriyet Konseri' düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Arguvan ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında "Cumhuriyet Konseri" düzenlendi.

Malatya'nın Arguvan ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında "Cumhuriyet Konseri" düzenlendi.

Arguvan Belediyesi tarafından Nazım Hikmet Meydanı'nda düzenlenen konserde, Sanatçı Mahir Yiğitler şarkılarını seslendirdi.

Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren, yaptığı açıklamada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladığını söyledi.

Eren, "Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatan uğruna canını veren şehitlerimizi saygıyla ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı iletiyorum." dedi.

Kaynak: AA / Ramazan Taştaş - Güncel
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Peş peşe 2 deprem daha

Koca kent beşik gibi sallanıyor! Balıkesir'de peş peşe iki deprem daha
Düğündeki görüntü olay oldu! 'Bu evlilikten hayır gelmez' yorumları yapılıyor

"Bu evlilikten hayır gelmez" yorumları yapılıyor
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta!
Bu tarihten itibaren tapusu olanlar Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuramayacak

Bu tarih itibarıyla tapusu olanlar konut projesine başvuramayacak
Bahis skandalı sonrası Jorge Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu

Bahis skandalı sonrası Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu
Ermenistan'dan dikkat çeken Erdoğan ve Aliyev hamlesi

Ermenistan'dan dikkat çeken Erdoğan ve Aliyev hamlesi
Balıkesir beşik gibi! 6.1'lik deprem sonrası 100'den fazla artçı meydana geldi

Balıkesir beşik gibi! AFAD korkutan rakamı paylaştı
Menzil'deki miras kavgasında silahlar konuştu! Çok sayıda kişi yaralandı

Menzil'deki miras kavgasında silahlar konuştu! Çok sayıda yaralı var
Ümit Karan Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı

Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı
Otobüste kavga çıktı! Yaşlı yolcu bastonla saldırıp kafa attı

Otobüste kavga çıktı! Yaşlı yolcu bastonla saldırıp kafa attı
Avatar Atakan'dan büyük gaf: Nagihan Karadere'nin adını ağzından kaçırdı

Survivor 2026'nın sürpriz ismini ağzından kaçırdı
İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı

Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı
Rıdvan Dilmen'den bomba Fenerbahçe kehaneti: Derbiyi kazanırsa...

Rıdvan Dilmen'den bomba Fenerbahçe kehaneti: Derbiyi kazanırsa...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.