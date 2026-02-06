Devrilen traktörün sürücüsü öldü

Haberler

Artvin'in Ardanuç ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü Turgay Demir hayatını kaybetti. Olayın ardından jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARTVİN'in Ardanuç ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen traktörün sürücüsü Turgay Demir hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Ustalar Köyünde meydana geldi. Turgay Demir yönetimindeki traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Sabah saatlerinde olayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Demir'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Nurbay USTA - Kamera: ARTVİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
