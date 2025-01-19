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Ardanuç Gençlik Merkezi'nde Eğlenceli Eğitim Modeli

Ardanuç Gençlik Merkezi'nde Eğlenceli Eğitim Modeli
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Ardanuç Gençlik Merkezi Müdürü Tayfur Özdemir, merkezde sunulan farklı eğitimlerin gençlerin kişisel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağladığını açıkladı. Eğitsel oyunların önemine dikkat çeken Türkçe Öğretmeni Zeynep Turan, çocukların eğlenerek öğrenmelerinin hedeflendiğini belirtti.

Ardanuç Gençlik Merkezi Müdürü Tayfur Özdemir, verdikleri eğitimlerin öğrencilerin kişisel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamayı hedeflediğini belirtti.

Özdemir, AA muhabirine, gençlik merkezinde 14-28 yaş arasındaki herkese farklı alanlarda hizmet verdiklerini söyledi.

Akademik çalışmalarını ve faaliyetlerini yaş gruplarının ihtiyaçlarına göre yaptıklarını aktaran Özdemir, "Gençlik merkezimizde çocukları eğlendiriyor ve onları burayı severek gelmelerini sağlıyoruz. Çocuklar, merkezimizdeki eğitim ortamını ve faaliyetleri çok seviyorlar. Tüm gençleri bekliyoruz. Bu vesileyle Ardanuç'taki tüm velilere sesleniyorum. Çocuklarınızı buraya getirerek, onların eğlenceli bir şekilde ders almalarını sağlayabilirsiniz." dedi.

Ardanuç Gençlik Merkezi Türkçe Öğretmeni Zeynep Turan ise eğitsel oyunların öğrencilerin gelişimine ciddi katkı sağladığını vurguladı.

Eğitimlerle çocukların kelimeleri resmederek öğrenebildiklerini anlatan Turan, "Bu yöntemle görsel zekanın devreye girmesiyle çocukların öğrendikleri bilgileri unutmamaları hedefleniyor. Ardanuç Gençlik Merkezi çocukların eğlenerek öğrenmelerini sağlamak, ekran bağımlılığı, dikkat dağınıklığı ile odaklanma sorunlarına çözümler üretmek amacıyla eğlenceli bir eğitim modeli sunuyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Songül İstanbullu - Güncel
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