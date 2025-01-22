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Ardahan Valisi, Donma Tehlikesi Geçiren Gürcü Aileyi Kurtaran Ekibi Ödüllendirdi

Ardahan Valisi, Donma Tehlikesi Geçiren Gürcü Aileyi Kurtaran Ekibi Ödüllendirdi
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Ağır tipi nedeniyle yolda mahsur kalan Gürcü ailesini kurtaran AFAD ve jandarma ekipleri, Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek tarafından ödüllendirildi. Vali, ekiplerin fedakarca çalışmasını takdir etti.

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, kentteki tipi nedeniyle yolda mahsur kalarak donma tehlikesi geçiren Gürcü aileyi kurtaran AFAD ve jandarma ekiplerini ödüllendirdi.

Vali Çiçek, 14 Aralık'ta yoğun kar ve tipi nedeniyle Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda mahsur kalan 5 kişilik Gürcü aileyi kurtaran ekipleri makamında kabul etti.

Ekibi başarı belgesiyle ödüllendiren Çiçek, o tarihte bölgede yoğun kar ve tipi olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Gecenin bir vaktinde bölgeye yürüyerek intikal eden ekiplerimiz 5 canı kurtarmış oldu. Donma riskiyle karşı karşıya kalmışlardı. Gerek AFAD gerek jandarma ekibimiz fedakarca çok gayretli şekilde çalışma yaptı. Yeri geliyor kendi canlarını bile düşünmeksizin insanımızın hayatını kurtarıyorlar. Kendilerini tebrik ediyorum."

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
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