Ardahan Valiliğinden su yapılarında boğulma riskine karşı uyarı

Ardahan Valiliği, vatandaşlara, serinlemek amacıyla su yapılarına girilmesinin can kayıplarına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Devlet Su İşleri (DSİ) 24. Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanındaki baraj, göl, gölet, sulama kanalları ve taşkın koruma tesislerinin yüzme amacıyla kullanılmak için uygun olmadığı, yüksek akış hızları ve derinlik nedeniyle iyi yüzme bilen kişilerin dahi boğulma riskiyle karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

Açıklamada, özellikle meskun mahal içindeki su yapılarında bulunan tel örgü ve uyarı levhalarının bazı noktalarının tahrip edilerek vatandaşların suya girdiğinin belirlendiği ifade edildi.

Çocukların tehlikeyi fark edemeyeceği vurgulanan açıklamada, ailelerin çocuklarını bu tür alanlardan uzak tutmaları istendi.

Ayrıca, alınan tedbirlere uymayan kişiler hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve Kabahatler Kanunu kapsamında idari işlem uygulanabileceği belirtildi.