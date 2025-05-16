Ardahan Üniversitesinde Tarım ve Hayvancılık Enstitüsü Açılıyor

Ardahan Üniversitesinde Tarım ve Hayvancılık Enstitüsü Açılıyor
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AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, Cumhurbaşkanı kararıyla Ardahan Üniversitesine bağlı Tarım ve Hayvancılık Enstitüsü'nün açılacağını duyurdu. Koç, enstitünün bölge için önemine vurgu yaptı.

Ardahan Üniversitesinde, Tarım ve Hayvancılık Enstitüsü'nün açılacağı bildirildi.

Ak Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı kararıyla Ardahan Üniversitesine bağlı Tarım ve Hayvancılık Enstitüsü'nün açılacağını belirtti.

Enstitünün Ardahan ve bölge için hayırlı olmasını dileyen Koç, "Ardahan bölgede hayvancılık için önemli bir yere sahip. Dolayısıyla enstitü çok önemliydi bizim için. Bu nedenle emeği geçen herkese ilim adına teşekkür ediyorum. Bölgenin çıkarı için yapılacak her işte AK Parti olarak dün olduğu gibi üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağız." dedi.

Kaynak: AA / Anıl Aydın - Güncel
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