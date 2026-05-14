Ardahan Üniversitesi'nde Shakespeare Rüzgarı: Romeo ve Juliet İngilizce Sahnelendi

Ardahan Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri, William Shakespeare'in Romeo and Juliet adlı eserini İngilizce olarak sahneledi.

Üniversitenin İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri tarafından üniversite yerleşkesindeki Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda sahnelenen oyun, beğeniyle izlendi.

Shakespeare'in klasik eserini sahneye taşıyan öğrenciler, performanslarıyla izleyicilerden alkış aldı.

Oyunun ardından konuşan ARÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yeliz Demir, öğrencileri tebrik ederek, tiyatronun yalnızca bir sahne sanatı olmadığını, aynı zamanda bireyin kendini ifade etmesini, özgüven kazanmasını ve farklı bakış açıları geliştirmesini sağlayan önemli bir kültürel alan olduğunu söyledi.

Demir, tiyatronun İngilizce sahnelenmesinin ise öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerine destek verdiğini belirtti.

Etkinliği, akademisyenler ve öğrenciler ilgiyle izledi.

Kaynak: AA / Günay Nuh
