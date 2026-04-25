Ardahan Üniversitesi'nde özel gereksinimli bireylere seramik şekillendirme eğitimi verildi

Güncelleme:
Ardahan Üniversitesi'nde özel gereksinimli bireylere el becerilerinin geliştirilmesi ve toplumsal entegrasyonlarının güçlendirilmesi amacıyla seramik şekillendirme eğitimi verildi.

Ardahan Üniversitesi'nde özel gereksinimli bireylere el becerilerinin geliştirilmesi ve toplumsal entegrasyonlarının güçlendirilmesi amacıyla seramik şekillendirme eğitimi verildi.

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü, Engelli Öğrenci Birimi Ofisi ve Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Özel Eğitim Meslek Okulu işbirliğiyle düzenlenen etkinlik, Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Atölyesi'nde yapıldı.

Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, özel gereksinimli bireylerin sanatsal üretim süreçlerine dahil edilerek el becerilerinin geliştirilmesi ve toplumsal entegrasyonlarının güçlendirilmesi amaçlandı.

Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Öztürk yürütücülüğünde gerçekleştirilen çalışmada, özel gereksinimli bireyler akademisyenler eşliğinde kile şekil vererek üretim yaptı.

Katılımcıların motor ve bilişsel becerilerinin desteklenmesine katkı sağlayan etkinlik, kapsayıcı eğitime ve kurumsal işbirliğine örnek oluşturdu.

Çalışmaya, Ardahan Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Yıldız, Prof. Dr. Zafer Aykanat, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı'nın yanı sıra özel eğitim meslek okulu eğitmenleri ile akademisyenler katıldı.

Program, katkı sunanlara teşekkür belgelerinin verilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Günay Nuh
