Ardahan-Şavşat ve Damal-Posof yollarında ağır tonajlı araç geçişi yasaklandı

Ardahan-Şavşat ve Damal-Posof-Türkgözü kara yolunda, kar ve yoğun tipi sonucu oluşan buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Ardahan'ın yüksek noktalarında etkisini artıran kar ve tipi sebebiyle kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat ile Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçişi sağlayan Damal-Posof-Türkgözü kara yolunda yoğun buzlanma meydana geldi.

Söz konusu yolların Sahara ve Ilgar mevkileri başta tırlar olmak üzere ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

Ardahan-Şavşat kara yolunun Değirmenli köyü mevkisine uyarı levhaları konuldu.

Ekipler, yoğun buzlanmanın oluştuğu yolları kullanacak sürücülerden tedbirli olmalarını istedi.