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Ardahan-Şavşat ve Damal-Posof yollarında ağır tonajlı araç geçişi yasaklandı

Ardahan-Şavşat ve Damal-Posof yollarında ağır tonajlı araç geçişi yasaklandı
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Ardahan'da kar ve tipinin yol açtığı yoğun buzlanma nedeniyle Ardahan-Şavşat ve Damal-Posof-Türkgözü kara yollarında ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor. Sürücülerden tedbirli olmaları isteniyor.

Ardahan-Şavşat ve Damal-Posof-Türkgözü kara yolunda, kar ve yoğun tipi sonucu oluşan buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Ardahan'ın yüksek noktalarında etkisini artıran kar ve tipi sebebiyle kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat ile Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçişi sağlayan Damal-Posof-Türkgözü kara yolunda yoğun buzlanma meydana geldi.

Söz konusu yolların Sahara ve Ilgar mevkileri başta tırlar olmak üzere ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

Ardahan-Şavşat kara yolunun Değirmenli köyü mevkisine uyarı levhaları konuldu.

Ekipler, yoğun buzlanmanın oluştuğu yolları kullanacak sürücülerden tedbirli olmalarını istedi.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
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