Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde sis sürücülere zor anlar yaşattı

Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde sis sürücülere zor anlar yaşattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ardahan'da etkili olan sağanak ve sis, kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde yoğunlaştı. Bölgede görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Ardahan'da sağanak ve sis etkisini gösterdi.
Sis ve sağanak, özellikle kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde etkisini artırdı.
Yoğun sis nedeniyle görüş mesefesinin düştüğü bölgede sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Kaynak: AA