Çığ nedeniyle kapanan Ardahan-Şavşat kara yolu kontrollü açıldı

Güncelleme:
Ardahan-Şavşat kara yolunda meydana gelen çığ olayının ardından, yapılan çalışmalar sonucu yol kontrollü olarak araç geçişine açıldı. Ekipler, güvenlik önlemleri alarak yaklaşık 7 saat süren bir çalışmanın ardından küçük araçların geçişine izin verdi.

Çığ nedeniyle araç geçişine kapatılan Ardahan-Şavşat kara yolu kontrollü ulaşıma açıldı.

Kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisine çığ düştü.

Çığ nedeniyle kara yolu ulaşıma kapatıldı, bölgede güvenlik önlemleri alındı.

Ekipler, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Yaklaşık 7 saat süren çalışmaların ardından kara yolunda küçük araçların geçişine kontrollü olarak izin verildi.

Kaynak: AA / Günay Nuh
