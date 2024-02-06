Ardahan Kara Yolunda Mahsur Kalan 110 Kişi Kurtarıldı

Ardahan kara yolunda mahsur kalan 110 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Kars'ta öğleden sonra başlayan ve etkili olan kar yağışı sebebiyle Kars- Ardahan kara yolu Susuz ilçesi Kiziroğlu köyü mevkisinde çift yönlü ulaşıma kapandı. Yoğun kar yağışı sebebiyle kara yolunda çok sayıda araç içerisinde 110 kişi mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine harekete geçen AFAD ekipleri kapanan yolda mahsur kalan toplam 110 kişiyi kurtararak, misafirhanelere yerleştirdi.

56 KÖY YOLU KAPANDI

Bu arada Kars'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle Akyaka'da 2, Arpaçay'da 17, Digor'da 2, Kağızman'da 7, Sarıkamış'ta 18 ve Susuz'da 10 olmak üzere toplam 56 köy yolu ulaşıma kapandı. Köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

ARDAHAN'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Öte yandan olumsuz hava şartları sebebiyle Ardahan'da eğitime yarın da ara verildi. Valilik, açıklamasında, "İlimiz genelinde devam eden yoğun kar ve fırtına sebebiyle; okullarımızın tamamı 7 Şubat Çarşamba günü 1 (bir) gün tatil edilmiştir. Ayrıca, hamile ve engelli kamu çalışanları da izinli sayılacaktır" denildi.