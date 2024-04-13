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Ardahan'ın Göle ilçesinde kardelenler açmaya başladı

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Kış mevsiminin uzun ve çetin geçtiği Ardahan'ın Göle ilçesinde, kardelenler açmaya başladı.

Türkiye'nin kışı en soğuk geçen yerleşim yerlerinden biri olan Göle'de, son günlerde hava sıcaklığının artmasıyla bazı noktalardaki karlar eridi.

İlçeye bağlı Çakırüzüm köyü ile Göle arasındaki Acısu mevkisinde ise "baharın müjdecisi" olarak bilinen kardelenler doğayı renklendirdi.

Doğanın renklenmesiyle doğaseverler yürüyüş yaparken, fotoğraf tutkunları da çiçekleri görüntülemeye çalıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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