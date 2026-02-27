Ardahan'da kar nedeniyle hafta sonu yapılan eğitim faaliyetlerine ara verildi
Ardahan'da etkili olan yoğun kar nedeniyle yarın yapılacak tüm eğitim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verildi. Valilik, yaygın eğitim kursları, özel eğitim merkezleri ve diğer eğitim kurumlarında yüz yüze derslerin iptal edildiğini açıkladı.
Ardahan'da etkili olan yoğun kar nedeniyle yarın yapılacak eğitim faaliyetlerine ara verildi.
Karara ilişkin Valilik'ten yapılan açıklamada, ildeki yoğun kar nedeniyle yaygın eğitim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, destekleme ve yetiştirme kursları, bilim ve sanat merkezleri, özel öğretim kurumlarında verilen eğitimler ve sınavlar ile mesleki açık öğretim lisesi yüz yüze eğitimlerine 1 gün ara verildiği bildirildi.
Kaynak: AA / Günay Nuh