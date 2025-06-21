Ardahan'da Yıldırım Çarpmasıyla 3 Çoban Hayatını Kaybetti

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Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, son bir yıl içinde yıldırım isabeti sonucu 3 çobanın hayatını kaybettiğini açıkladı. Yıldırım çarpması vakalarında artış yaşandığını belirten Çiçek, vatandaşların bu konuda daha duyarlı olması gerektiğini vurguladı.

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, son bir yıl içinde 3 çobanın yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.

Çiçek, AA muhabirine, bölgede yıldırım isabet etmesi sonucu ölüm ve yaralama vakalarında artış olduğunu söyledi.

Her sene özellikle çobanların bunu yaşadığını dile getiren Çiçek, şunları kaydetti:

"Gerçekten çok üzülüyoruz. Bununla ilgili çeşitli eğitim çalışmalarımız var. Özellikle yağış esnasında yapılması gereken tedbirler anlatılıyor. Şemsiye, cep telefonu ve sığınma yerleri benzeri sebeplerle yıldırım isabet ediyor. Bana verilen bilgilerde, bunlar yıldırımı çekme noktasında olumsuz tesir ediyor. Bu sene maalesef yine çobanlarımızı kaybettik."

Son bir yıl içinde 3 ölümlü olay yaşandığını belirten Çiçek, benzer durumların tekrar yaşanmaması için eğitimlerin sürdürüleceğini, vatandaşlardan da daha duyarlı olmalarını beklediklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
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Yorumlar (1)

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