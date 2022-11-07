ARDAHAN'DA YAPILACAK 250 SOSYAL KONUTUN HAK SAHİBİ KURA İLE BELİRLENDİ

TOPLU Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi çerçevesinde Ardahan'da yapılacak olan 250 konutun kuraları çekildi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde Ardahan'da kura heyecanı yaşandı. Ardahan İnönü Mahallesi'ndeki Kazım Karabekir Spor Salonu'nda düzenlenen kura törenine, Vali Vekili Şahin Demir, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Bahtiyar Topal ile vatandaşlar katıldı. İlk kurayı çeken Vali Vekili Şahin Demir, Ardahan için hayırlı olsun temennisinde bulundu. 3 bin 104 kişinin başvurduğu 250 konutun kura çekimini vatandaşlar büyük bir heyecanla izledi. Kura çekimi sonucu adı çıkan emekli memur Yüksel Kara, büyük sevinç yaşadığını söyledi. Müjdeli haberi ilk olarak oğluna veren Kara, Emekliyim ve evim yoktu. Çok şükür kuradan çıktı, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Müjdeyi ilk oğluma verdim ve çok mutluyum dedi.