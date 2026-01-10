Haberler

Ardahan'da kardan kapanan 45 köy yolu ulaşıma açıldı

Güncelleme:
Ardahan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 45 köy yolu, karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucunda tekrar açıldı. Yüksek bölgelerdeki kar ve tipinin azalmasıyla birlikte genişletme çalışmaları devam ediyor.

Ardahan'da kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 45 köy yolu, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla açıldı.

Kentte özellikle yüksek noktalarda etkisini sürdüren kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kar ve tipinin kapalı köy yollarında şiddetini azaltmasının ardından karla mücadele çalışmalarına devam edildi.

Ulaşıma açılan 45 yolda ekipler genişletme çalışması yürütüyor.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
