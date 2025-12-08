Ardahan'da iki tır ve otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Ardahan'da iki tır ve otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda, buzlanma nedeniyle Mustafa Aydın'ın kullandığı 25 AAV 555 plakalı tır, Özlem Karabağ yönetimindeki 34 ETL 882 plakalı otomobil ve Ahmet Akbaba idaresindeki 25 EP 736 plakalı tır çarpıştı.

Kaza sonrası olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralanan otomobil sürücüsü Karabağ, ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gümrük kapısına giden ve kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılması ve karayolları ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.