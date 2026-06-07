Haberler

Ardahan'da 1 kişinin hayatını kaybettiği kavgayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ardahan'ın Göle ilçesinde iki grup arasında çıkan sopa ve bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Ardahan'ın Göle ilçesinde iki grup arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü ve 5 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 5 kişi gözaltına alındı.

Dün ilçeye bağlı Tellioğlu köyünde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kavgada Ö.Y. (55) dahil 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Göle Devlet Hastanesi ile Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralı Ö.Y, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen 5 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Günay Nuh
Kerkük Valisi Seman Ağa: Aziz milletimiz destek olmasaydı bugün bu başarı olmazdı

Komşuda 102 yıllık hasreti bitiren validen Türkiye'ye övgü dolu sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İngiliz devleri, Osimhen transferinde geri adım attı

Büyük müjde!
Karabük'te bir kişi evinin balkonunda asılı halde bulundu

İkisi de gencecikti! Farklı şehirlerde aynı kahreden son
Almanya'ya galibiyeti Leroy Sane getirdi

Leroy Sane'yi kim durduracak?
Bir kentimizi sarsan yasak aşk cinayetinde yeni gelişme

Bir kentimizi sarsan yasak aşk cinayetinde yeni gelişme
Ünlü şarkıcı düğünü için bir servet harcadı

Ünlü şarkıcının düğünü için harcadığı para öyle böyle değil

Alp Balkan'ın babası Mustafa Balkan da hayatını kaybetti! Evlat acısına 24 gün dayanabildi

Evlat acısına 24 gün dayanabildi
Hakan Safi ve Ali Koç, seçime saatler kala bir araya geldi

Seçime saatler kala günlerdir beklenen buluşmayı gerçekleştirdi