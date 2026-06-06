Haberler

Ardahan'da çıkan kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ardahan'ın Göle ilçesinde iki grup arasında çıkan sopalı ve bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Ardahan'ın Göle ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Tellioğlu köyünde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada Ö.Y. (55) ve 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Göle Devlet Hastanesi ile Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralı Ö.Y, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Günay Nuh
Bahçeli: Rahmi Koç'a yaptığı bir latife üzerinden soruşturma başlatılması yanlıştır

"Kürt kadın fıkrası" tepki çeken Rahmi Koç'a Bahçeli'den destek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rahmi Koç'a bir tepki de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan

Rahmi Koç'a bir tepki de Cumhurbaşkanlığı'ndan
Dilan Polat'ın Instagram hesabına erişim engeli kararı

Artık şov yapamayacak! Mahkemeden Dilan Polat'a kötü haber
Elazığ'da koruma altındaki dağ keçileri sürü halinde görüntülendi

Nesli tükenmek üzere! Türkiye'de sürü halinde görüntülendiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında çağrıda bulundu: Türkiye'ye gelin, Türkiye'ye yerleşin

Erdoğan'dan dikkat çeken çağrı: Türkiye'ye gelin, Türkiye'ye yerleşin
Kim Kardashian, Lewis Hamilton'ı Monako'da yalnız bırakmadı

Yarışa damga vuran görüntü! Görenler dönüp tekrar baktı

Alp Balkan'ın babası Mustafa Balkan da hayatını kaybetti! Evlat acısına 24 gün dayanabildi

Evlat acısına 24 gün dayanabildi
İranlı futbolcular Kur’an-ı Kerim’i öperek ABD'ye doğru yola çıktı

Dünyanın gözü onlardaydı! ABD'ye Kur’an-ı Kerim’i öperek gittiler