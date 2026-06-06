Ardahan'da çıkan kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Ardahan'ın Göle ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Tellioğlu köyünde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada Ö.Y. (55) ve 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Göle Devlet Hastanesi ile Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralı Ö.Y, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.