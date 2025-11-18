Ardahan'da Soğuk Hava Etkili Oluyor
Ardahan'da hava sıcaklığı eksi 7,9 dereceye kadar düştü, şehir merkezi yoğun sisle kaplandı ve sokaklar dondurucu soğukla mücadele etmeye başladı.
ARDAHAN'da dün gece hava sıcaklığı eksi 7,9 dereceye kadar düştü. Göle ilçesinde termometreler eksi 9,9 dereceyi gösterdi. Soğuk hava nedeniyle sabah saatlerinde şehir merkezi yoğun sisle kaplandı.
Kentte, gece boyunca etkili olan düşük sıcaklıklarla birlikte ağaçlar kırağı tuttu, otomobillerin camları buzla kaplandı. Kentte yaşayanlar, soğuk havanın yaşamı olumsuz etkilediğini belirterek, soba ve kalorifer yanmadan evde durulmadığını söyledi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel