Ardahan'da Soğuk Hava Etkili Oldu: Aktaş Gölü'nün Yüzeyi Buz Tutuyor

Ardahan'da etkili olan soğuk hava nedeniyle, bazı dere ve nehirler dondu, Aktaş Gölü'nün yüzeyi kısmen buzla kaplandı.

Türkiye- Gürcistan sınırında yer alan ve 14 kilometrekarelik bölümü Türkiye'de bulunan, Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki Aktaş Gölü'nün yüzeyi kısmen buz tuttu.

Bazı dere ve nehirlerin donduğu kentte Aktaş Gölü'nün özellikle Kenarbel köyü bölgesindeki kıyıda buz kalınlığı yer yer 5 santimetreyi geçti.

Vatandaşlardan Şenol Bozkurt, son günlerde soğuk hava ve kar yağışının hayatı olumsuz etkilediğini söyledi.