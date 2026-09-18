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Ardahan'da pikap ve otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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Ardahan'da pikap ve otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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Ardahan'da pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Ardahan'da pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Ardahan-Göle kara yolunun Ovapınar mevkisinde sürücüleri belirlenemeyen??????? 08 AK 100 plakalı pikap ile 06 DSF 440 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada pikabın sürücüsü ile otomobilin sürücüsü ve yolcu koltuğundaki kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan yaralılardan biri, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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