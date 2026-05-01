Ardahan'da özel öğrenciler geri dönüşüm malzemelerinden ürünler yapıyor

Ardahan'da özel eğitim öğrencileri, geri dönüşüm malzemelerini değerlendirerek tasarım alanındaki yeteneklerini hazırladıkları ürünlerle sergiledi.

İnönü Mahallesi'ndeki Özel Eğitim Meslek Okulunda eğitim gören öğrenciler, moda tasarım ve el sanatları atölyelerinde aktif olarak üretim sürecine katıldı.

Özel öğrenciler, çalışmalar sonucunda çanta, bez bebek, kırkyama ürünler, yastık kılıfları, kolaj tablolar ve çeşitli giyim parçalarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 150 ürün hazırladı.

Atık kumaş ve farklı malzemelerin yeniden değerlendirilmesiyle ortaya çıkan bu çalışmalar, hem el becerilerinin gelişmesine hem de öğrencilerin hayal gücünü yansıttıkları özgün tasarımların oluşmasına katkı sağladı.

Hazırlanan ürünler, Engelliler Haftası kapsamında düzenlenecek sergide ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

"Fırsat verilince neler yapabileceğini gösteriyorlar"

Okulun müdür yardımcısı Mustafa Kemal Beyaztaş, 14 öğrenciyle yaklaşık 150 ürün ürettiklerini söyledi.

Toplumun kendilerine karşı yargısını değiştirmeyi amaçladıklarını ifade eden Beyaztaş, şöyle konuştu:

"Çantadan tuval üzerine yapılan kolaj çalışmalarına kadar, farklı el işçiliğinden, uçan balon ürünlerine kadar birden fazla ürün bulunmakta. Eğitimde fırsat eşitliği diye vurguladığımız konu burada ön plana çıkıyor. Gördüğünüz birçok ürün aslında çok daha farklı ve gelişmiş imkanlarla yapılabilecekken, öğrencilerimiz daha kısıtlı imkanlarla daha fazla işler başarıyorlar. Bu onların aslında ne kadar yetenekli olduklarını, fırsat verilince neler yapabileceğini gösteriyor."

"Atık kumaşları kullanıyoruz"

Okulun özel eğitim öğretmenlerinden Zeynep Olcay Günaydınlı da öğrencilerin, hazırladıkları ürünleri 10-16 Mayıs'ta sergileyecek olmanın bilincinde ve heyecanında olduğunu anlattı.

Öğrencilerin ürünleri kendi yetenekleriyle yaptığını belirten Günaydınlı, "Moda tasarımı öğretmenimiz ve ben de bu anlamda çocuklara fikir veriyoruz, yardımcı oluyoruz." diye konuştu.

Dikiş atölyesinde bazı öğrencilerin terzilik üzerine eğitim aldığını vurgulayan Günaydınlı, şunları kaydetti:

"Mesela kırkyama, yastık kılıfı yapıyoruz. Bu geri dönüşüm açısından da çok güzel. Çünkü atık malzemeleri, atık kumaşları kullanıyoruz. Bunun yanı sıra bez bebek yapıyorlar. Kendi hayal güçlerini kullanıyorlar. İstedikleri kumaşlarla istedikleri gibi giydiriyorlar, saçlarını farklı ipliklerle yapıyorlar. Özellikle kız çocukları için etek, tişört gibi ürünler yapılıyor. Bunların süslemelerini boncuklarla, incilerle yapıyorlar."