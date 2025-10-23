Ardahan'da Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti
Ardahan-Hanak kara yolunda meydana gelen kazada, 65 yaşındaki Mihrali Kömürcü, S.T'nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerinde sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, sürücü S.T. gözaltına alındı.
S.T'nin kullandığı 75 AAJ 784 plakalı otomobil, Ardahan-Hanak kara yolunun Çayağzı köyü mevkisinde, yoldan el arabası ile geçen Mihrali Kömürcü'ye (65) çarptı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Ardahan Devlet Hastanesine kaldırılan Kömürcü, kurtarılamadı.
Sürücü S.T. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.