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Ardahan'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Ardahan'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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Ardahan-Göle kara yolunda kontrolden çıkan otomobil devrildi, sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Bölgedeki sağanak ve dolu ulaşımı aksattı.

Ardahan'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 GLM 154 plakalı otomobil, Ardahan-Göle kara yolunun Güzçimeni köyü kavşağında, kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kazanın olduğu bölge ile kent genelinde etkili olan sağanak ve dolu, ulaşımda zaman zaman aksamalara neden oldu.

Kaynak: AA / Günay Nuh
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