Ardahan'da Otomobil Devrildi: 4 Yaralı
Ardahan'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil devrildi. Kazada 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Reşat Y'nin kullandığı 08 AAN 876 plakalı otomobil, Ardahan-Artvin kara yolunun Yukuşdiki köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçtaki M.Y, B.H.A. ve H.A. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.