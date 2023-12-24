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Ardahan'da Okullar Yarın Tatil Edildi

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Ardahan Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle kent genelinde yarın okulların tatil edildiğini duyurdu. İl genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime ara verilirken, hamile, engelli veya kronik rahatsızlığı bulunan kamu personeli de 1 gün süre ile idari izinli sayılacak.

OKULLAR YARIN TATİL

Ardahan Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle kent genelinde yarın okulların tatil edildiğini duyurdu.

Kentte etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Ardahan Valiliği, yoğun kar nedeniyle 25 Aralık Pazartesi günü okulların tatil edildiğini duyurdu. İl genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime ara verilirken, hamile, engelli veya kronik rahatsızlığı bulunan kamu personeli de 1 gün süre ile idari izinli sayılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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