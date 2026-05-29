Ardahan'da kayıp olarak aranan kadının cesedi bulundu

Ardahan'ın Göle ilçesinde kaybolan 53 yaşındaki H.K'nin cesedi, köy deresine 2 kilometre uzaklıkta bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gedik köyünde yaşayan 53 yaşındaki H.K'nin, köyün yakınındaki köprü bölgesinde kaybolduğu ve suya düşmüş olabileceği ihtimali üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

TALİHSİZ KADININ CANSIZ BEDENİ OTOPSİ İÇİN HASTANE MORGUNA KALDIRILDI

Ekiplerce bölgede yürütülen arama çalışmaları sonucunda kayıp kadının cesedi, köy deresine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulundu.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından H.K'nin cesedi, otopsi için Göle Devlet Hastanesine morga kaldırıldı.

Kaynak: AA / Günay Nuh
