Ardahan'da kar yağışı ulaşımı etkiledi

Ardahan'da etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu. Meryem Geçidi'nde ağır tonajlı araçlar zorlanırken, görüş mesafesi düştü ve bölgedeki köyler karla kaplandı.

ARDAHAN'da etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Ardahan- Çıldır kara yolunun 2 bin 16 rakımlı Meryem Geçidi'nde ağır tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Ardahan'da gece başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar etkili oldu. Yüksek kesimlerde fırtına ve tipi nedeniyle ulaşım olumsuz etkilendi. Ardahan-Çıldır kara yolunun 2 bin 16 rakımlı Meryem Geçidi'nde özellikle ağır tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bölgede görüş mesafesi de oldukça düştü. Öte yandan, bölgedeki köyler kar ve tipi ile birlikte beyaza büründü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
