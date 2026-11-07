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Ardahan'da kapalı iş yerine silahla ateş açıldı, yaralanan olmadı

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Ardahan'ın Kaptanpaşa Mahallesi'nde bulunan bir iş yerine, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı. İş yerinin kapalı olması nedeniyle yaralanan olmazken, şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ardahan'da bir iş yerine silahla ateş açıldı.

Kaptanpaşa Mahallesi'nde bulunan bir iş yerine, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş açıldı.

Olay sırasında iş yerinin kapalı olması nedeniyle yaralanan olmadı.

Şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA
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