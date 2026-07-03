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Ardahan'da çeşitli suçlardan aranan 39 kişi yakalandı

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Ardahan'da haziran ayında düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu, kasten öldürme ve göçmen kaçakçılığı gibi suçlardan aranan 39 kişi yakalandı. Aralarında 10 ila 27 yıl hapis cezası bulunan hükümlüler de var.

Ardahan'da haziran ayında düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 39 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Bu kapsamda haziran ayı boyunca düzenlenen operasyonlarda, uyuşturucu imal ve ticareti, karşılıksız çek, kasten öldürme ve göçmen kaçakçılığı başta olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 39 kişi yakalandı.

Yakalananlar arasında, haklarında 10 ile 27 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin de yer aldığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Günay Nuh
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