Ardahan'da Hayvan Hırsızlığı: 2 Şüpheli Tutuklandı

Ardahan'ın Posof ilçesinde büyükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ile JASAT ekipleri, Söğütlükaya köyünde R.T.A'ya ait 2 büyükbaş hayvanın ahırdan çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Teknik ve fiziki takip sonucu, hayvanların D.G, M.Ö. ve A.G. tarafından bir araca yüklenerek götürüldüğü tespit edildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda bulunan hayvanlar sahibine teslim edilirken, şüpheliler gözaltına alındı.

Şüphelilerden 2'si hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.