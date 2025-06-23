Ardahan'da Hafif Ticari Araç Devrildi: 2 Yaralı
Ardahan'ın Çıldır ilçesinde bir hafif ticari aracın devrilmesi sonucu sürücü ve bir yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ardahan'ın Çıldır ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
K.K. idaresindeki 75 AAK 275 plakalı hafif ticari araç, Ardahan-Çıldır kara yolunun Meryem mevkisinde devrildi.
Kazada, sürücü ile beraberindeki M.A. yaralandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.