Ardahan'da Hafif Ticari Araç Devrildi: 2 Yaralı

Ardahan'da Hafif Ticari Araç Devrildi: 2 Yaralı
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Ardahan'ın Çıldır ilçesinde bir hafif ticari aracın devrilmesi sonucu sürücü ve bir yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

K.K. idaresindeki 75 AAK 275 plakalı hafif ticari araç, Ardahan-Çıldır kara yolunun Meryem mevkisinde devrildi.

Kazada, sürücü ile beraberindeki M.A. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
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