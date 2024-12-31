Ardahan'da Düzensiz Göçle Mücadele İçin Mobil Nokta
Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, düzensiz göçmenlerin tespiti için geliştirilen 'Mobil Göç Noktası Aracı'nda incelemelerde bulundu ve aracın önemli bir katkı sağlayacağını belirtti.
Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, düzensiz göçmenlerin tespitine katkı sunacak "Mobil Göç Noktası Aracı"nda incelemelerde bulundu.
Vali Çiçek, Kongre Caddesi'ndeki uygulamada düzensiz göçmenlerle ilgili yapılan çalışmalar hakkında İl Göç İdaresi Müdürlüğü yetkililerinden bilgi aldı.
Aracın sunduğu hizmetin önemine değinen Çiçek, "Mobil Göç Noktası Aracının ilimizde düzensiz göç tespitini kolaylaştıracak ve düzensiz göçle mücadeleye büyük katkılar sunacaktır." dedi.
Vali Çiçek'e İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener de eşlik etti.