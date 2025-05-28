Ardahan'da Dolu Yağışı Kent Merkezini Beyaza Bürüdü

Ardahan'da Dolu Yağışı Kent Merkezini Beyaza Bürüdü
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Ardahan'da akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün sağanak uyarısının ardından fındık büyüklüğündeki dolu, günlük hayatı olumsuz etkiledi.

ARDAHAN'da akşam saatlerinde etkili olan dolu, kent merkezini beyaza bürüdü.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün sağanak uyarısı yaptığı Ardahan'a havanın kararması sonrası dolu yağdı. Kısa sürede etkili olan fındık büyüklüğündeki dolu nedeniyle kent merkezi beyaza büründü. Vatandaşlar, araçlarının üzerlerini kaplayan doluları temizlemeye çalıştı. Yağışa sokakta yakalananlar korunaklı alanlara sığınmaya çalıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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