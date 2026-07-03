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Ağaç Yola Devrildi, Cadde Trafiğe Kapatıldı

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Ardahan'da kaldırımdaki çürük ağaç ikiye ayrılarak yola devrildi. Cadde trafiğe kapatılırken, ekiplerin müdahalesiyle yol yeniden açıldı. Olay anında can kaybı yaşanmadı.

ARDAHAN'da, kaldırımda çürüyen ağaç, ikiye ayrılarak yola devrildi. Bir süre araç trafiğine kapatılan cadde ağacın kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

Olay, Kaptanpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda çürüyen ağaç, gövdesinden ikiye ayrılarak yola devrildi. İhbar üzerine bölgeye gelen Ardahan Belediyesi ekipleri, caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. Ekiplerin ağacı kaldırmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Ağacın devrildiği sırada caddede herhangi bir araç veya yayanın bulunmaması olası bir kazayı önledi.

Haber - Kamera: Deniz BAŞLI / ARDAHAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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