Ardahan'da çeşitli suçlardan aranan 53 kişi yakalandı

Ardahan'da son bir ayda düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 53 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda son bir ayda gerçekleştirilen operasyonlarda, dolandırıcılık, hırsızlık, kasten öldürme-yaralama ve yağma suçlarından aranan 53 kişi yakalandı.

Yakalanan bu kişiler arasında haklarında 14 yıl ile 42 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan hükümlüler de yer alıyor.