Ardahan'da buzlanma nedeniyle yolda kalan 16 tır kurtarıldı

Ardahan'da buzlanma nedeniyle yolda kalan 16 tır kurtarıldı
Güncelleme:
Ardahan'da kar yağışının ardından meydana gelen yoğun buzlanma nedeniyle 16 tır, ekipler tarafından kurtarıldı. Ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Ardahan'da kar yağışının ardından meydana gelen buzlanma nedeniyle yolda kalan 16 tır ekiplerce kurtarıldı.

Kentin birçok noktasında kar ve tipinin oluşturduğu buzlanmadan dolayı ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Ardahan-Çıldır kara yolunun Ölçek-Çamlıçatak mevkisinde yoğun buzlanmadan dolayı 16 tır mahsur kaldı.

Karayolları 183. Şube Şefliği ekiplerince yapılan çalışmanın ardından tırlar kurtarıldı.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

