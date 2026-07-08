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Ardahan'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Ardahan'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
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Ardahan'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Şüpheli araçla kaçarken, polis çalışma başlattı.

Ardahan'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Kent merkezindeki Lise Caddesi'nde bulunan bir kafenin önünde iki grup arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, bir kişi bıçakla yaralandı. Şüphelinin, olayın ardından araçla bölgeden uzaklaştığı belirlendi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Ardahan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Günay Nuh
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