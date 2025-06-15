Ardahan'da Ayı Saldırısı: Genç Hayatını Kaybetti

Ardahan'da hayvan otlatırken ayının saldırısına uğrayan genç hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Ardıçdere köyünün Kırlar mevkisinde hayvan otlamak için arazide bulunan Eray P'den (22) haber alamayan yakınları meraya gitti.

Eray P'nin ayının saldırısına uğradığını fark eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Eray P'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.