Yaralı tilkiye Başkan Demir sahip çıktı

Yaralı tilkiye Başkan Demir sahip çıktı
Güncelleme:
Damal ilçesinde yaralı bir tilki bulan Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, veteriner ekiplerini çağırarak tilkinin tedavi edilmesini sağladı.

ARDAHAN Belediye Başkanı Faruk Demir, Damal ilçesine yaptığı ziyaret sırasında araç çarpması sonucu yaralanan bir tilkiye sahip çıktı.

Damal ilçe merkezinde bir kıraathanede vatandaşlarla bir araya gelen Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, çevrede hareketsiz halde yatan yaralı tilkiyi fark etti. Vatandaşların da durumu bildirmesi üzerine Demir, Ardahan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile iletişime geçti.

Başkan Demir'in talimatıyla bölgeye gönderilen belediye ekipleri tarafından yaralı tilki alınarak Ardahan Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Burada Veteriner İşleri Müdürü Baran Gök tarafından yapılan ilk muayene ve röntgen incelemesinde, tilkinin bacağında ayrılma olduğu tespit edildi. Tilkinin tedavisinin sürdüğü ve bir süre bakım altında tutulacağı bildirildi.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, "Damal ilçemizde vatandaşlarımızla çay içerken, kahvehane yakınında çaresizce yatan yaralı bir tilkiyi fark ettik. İçimiz elvermedi, öylece bırakamazdık. Hemen veteriner ekiplerimizi arayarak müdahale edilmesini sağladık" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
