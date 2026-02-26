2 bin 540 rakımlı Sahara Geçidi'ne çığ düştü, iş makineleri kar altında kaldı
Ardahan-Artvin kara yolunun Sahara Geçidi'nde meydana gelen çığ düşmesi nedeniyle iş makineleri kar altında kaldı. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yol açma çalışmaları durduruldu.
YOL AÇMA ÇALIŞMASI YAPILAMIYOR
Ardahan- Artvin kara yolunun Sahara Geçidi'nde çığ düşmesi sonucu kar altında kalan iş makinelerinin çıkarıldığı öğrenildi. Bir TIR'ın da kara saplandığı belirtilirken, yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle işçiler yol açma çalışmalarına ara verdi. Tipinin durması ile yol açma çalışmaları yeniden başlayacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı